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Тото Вольф: Мы боролись за победу, потому что обновления сработали

Тото Вольф: Мы боролись за победу, потому что обновления сработали

Тото Вольф: Мы боролись за победу, потому что обновления сработалиLAT Images / Mercedes AMG F1Руководитель Mercedes Тото Вольф доволен результатами Гран При США, несмотря на то что Льюис Хэмилтон потерял победу в борьбе с Максом Ферстаппеном.

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