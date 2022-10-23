Тото Вольф: Мы боролись за победу, потому что обновления сработали

Тото Вольф: Мы боролись за победу, потому что обновления сработалиLAT Images / Mercedes AMG F1Руководитель Mercedes Тото Вольф доволен результатами Гран При США, несмотря на то что Льюис Хэмилтон потерял победу в борьбе с Максом Ферстаппеном.