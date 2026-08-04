РСЧС отменил режим беспилотной угрозы в Рязанской области

В Рязанской области снят режим беспилотной угрозы. Об этом сообщает РСЧС региона в канале "Макса". Жители и организации информированы о завершении опасности, что позволило вернуться к привычному ритму жизни.
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