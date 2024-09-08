Кондратьев: Барлык 2760 сайлау участогы да ачык, искиткеч атмосфера

Татарстанда Россия Федерациясе һәм республика гимннары астында барлык 2760 сайлау участогы ачылды. Сайлаучылар инде актив тавыш бирә, дип сөйләде «Бөтен гаилә белән сайлауларга!» марафоны эфирында ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев.
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