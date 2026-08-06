Посольство России в Швейцарии провело вечер русского романса

Вечер русского романса прошел в российском посольстве в Берне (Швейцария). Мероприятие посетили порядка 40 человек, включая послов некоторых дружественных государств, сотрудников дипломатических представительств стран глобального Юга, а также соотечественников и представителей швейцарской общественности.