Французский политик Филиппо: много оружия для Украины попало на Ближний Восток

Большое количество оружия, которое поставляли в качестве помощи Украине, попало на Ближний Восток. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
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