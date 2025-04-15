Onet: Удар по заводу "Антонов" в Киеве серьёзно навредил имиджу Зеленского

На предприятии восстанавливали самолёт, работы над которым ассоциировались с возрождением Украины.Удар по заводу "Антонов" в Киеве не только уничтожил центр производства боевых украинских дронов, но и нанёс урон имиджу Владимира Зеленского.
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