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Нидерланды разрешили поставку Украине 24 истребителей F-16 и семи двигателей

Нидерланды разрешили поставку Украине 24 истребителей F-16 и семи двигателей

Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первые из них скоро отправят на Украину.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ну с УкРуиной все ясно, яснее уже не куда. А вот с Пидерландией, в смысле Голландией, что делать? Наверное, для начала, надо вызвать их посла в Москве и вручить бумагу, в которой будет четко сказано, что Пидер...то есть Голландия с поставкой самолетов УкРуине становится стороной СВО противоположной РФ, поставка этих Ф-16 расценивается не иначе как ОБЪЯВЛЕНИЕ Голландией войны России. Есть вариант отменить поставку Ф-16, тогда Пидер..., то есть Голландия просто НЕДРУЖЕСТВЕННАЯ страна, А так это акт АГРЕССИИ против РФ и РФ ВЫНУЖДЕНА будет ответить.
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