Нидерланды разрешили поставку Украине 24 истребителей F-16 и семи двигателей

АндрейБорков

Ну с УкРуиной все ясно, яснее уже не куда. А вот с Пидерландией, в смысле Голландией, что делать? Наверное, для начала, надо вызвать их посла в Москве и вручить бумагу, в которой будет четко сказано, что Пидер...то есть Голландия с поставкой самолетов УкРуине становится стороной СВО противоположной РФ, поставка этих Ф-16 расценивается не иначе как ОБЪЯВЛЕНИЕ Голландией войны России. Есть вариант отменить поставку Ф-16, тогда Пидер..., то есть Голландия просто НЕДРУЖЕСТВЕННАЯ страна, А так это акт АГРЕССИИ против РФ и РФ ВЫНУЖДЕНА будет ответить.