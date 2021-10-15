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«Спутник V» могут зарегистрировать на постоянной основе в России

«Спутник V» могут зарегистрировать на постоянной основе в России

Центр имени Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Алекс ZLOYBOY
Ну, блин, не прошло и двух лет! Говорите, что у нас сплошь евреи в руководстве медициной? Так на что вы рассчитывали?.. Сначала надо "обеспечить" израили и прочие пиндосии... Россия - там, потом, на задворках...А кто вообще, там, наверху, "над схваткой"?..

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