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Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство России сняло запрет на экспорт бензина для производителей, для остальных он будет продолжать действовать.

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