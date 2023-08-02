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Илон Маск выбрал Монголию в качестве полигона для своих космических тестов

Илон Маск выбрал Монголию в качестве полигона для своих космических тестов

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель-миллиардер Илон Маск обсудили возможность создания в монгольской части пустыни Гоби центров подготовки добровольцев для отправки на Марс.

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