Илон Маск выбрал Монголию в качестве полигона для своих космических тестов

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель-миллиардер Илон Маск обсудили возможность создания в монгольской части пустыни Гоби центров подготовки добровольцев для отправки на Марс.
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