Собянин: Проект «Зима в Москве» дал старт благотворительной акции «Добрая елка»

Масштабный проект «Зима в Москве» начинается с «Доброй елки» В Москве стартовала благотворительная акция «Добрая елка» в рамках проекта «Зима в Москве», направленная на исполнение желаний детей из неблагополучных семей и с ограниченными возможностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии