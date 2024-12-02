Собянин: Проект «Зима в Москве» дал старт благотворительной акции «Добрая елка»

Масштабный проект «Зима в Москве» начинается с «Доброй елки» В Москве стартовала благотворительная акция «Добрая елка» в рамках проекта «Зима в Москве», направленная на исполнение желаний детей из неблагополучных семей и с ограниченными возможностями.