Ликино-Дулево победило на всероссийской премии «Туристические города»

Ликино-Дулево победило в двух номинациях на всероссийской премии «Туристические города». На конкурсе отметили сувенирную продукцию, а также Дулевский фарфоровый завод и предприятие по производству автобусов ЛиАЗ.
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