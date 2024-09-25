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Daily Moscow

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В России зарегистрировали первые случаи заражения нового штамма COVID-19 XEC

В России зарегистрировали первые случаи заражения нового штамма COVID-19 XEC

В рамках регулярного молекулярно-генетического мониторинга нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих в России, было зафиксировано 2 случая заражения новым вариантом коронавируса XEC, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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