В России зарегистрировали первые случаи заражения нового штамма COVID-19 XEC

В рамках регулярного молекулярно-генетического мониторинга нуклеотидных последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих в России, было зафиксировано 2 случая заражения новым вариантом коронавируса XEC, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
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