В Госдуму внесут законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" собираются внести в палату законопроект, согласно которому женщинам разрешат уходить в декрет на любом сроке беременности, сообщает РИА Новости.
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