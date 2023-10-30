Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN откроется 7 декабря фильмом «Последний теплоход»

В Архангельской области объявили шорт-лист VII Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN. В конкурсную программу киносмотра вошли 58 фильмов из 17 стран, среди них 11 — полнометражных игровых, 23 документальных и 24 короткометражных работы.
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