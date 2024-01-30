Губернатор Петербурга доложил Путину о социально-экономическом развитии города

В прошлом году бюджет Северной столицы превысил 1,1 трлн рублей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину о социальной направленности бюджета города и доложил о решении задач импортозамещения.
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