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Спички - не игрушка

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Самомайдан. Насколько искренне желание Трампа снести Зе-режим

Самомайдан. Насколько искренне желание Трампа снести Зе-режим

Наблюдая за тем, как волны гнева нынешней американской администрации накатываются на некогда любимца бывших вашингтонских властей, невольно задаёшься вопросом, а насколько искренен Дональд Трамп в своём желании сместить с политической арены одного из тех, кто мешает скорейшему установлению мира на Украине? И не является ли всё, что мы видим сегодня, всего лишь проявлением уязвлённого самолюбия 47-го президента США, оскорблённого хамским поведением киевского выскочки? «Диктатором без выборов» назвал Дональд Трампа Владимира Зеленского, чем сразу же вызвал волну возмущения как в западной прессе, так и среди местных политиков, в том числе и американских.

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