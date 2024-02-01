WSJ: к концу лета ВСУ будут отступать без поддержки США

ВАШИНГТОН, 1 февраля, ФедералПресс. Без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать позиции уже к концу лета, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана.
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