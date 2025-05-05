Десятки учеников стали призерами республиканских олимпиад по родным языкам

64 ученика были награждены на республиканских олимпиадах по болгарскому языку и литературе, гагаузскому языку и литературе, русскому языку и литературе (национальная школа), украинскому языку и литературе, которые прошли с 2 по 4 мая 2025 года в Государственном педагогическом университете имени Иона Крянгэ, сообщает Noi.
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