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Россия заморозила активы крупнейшего банка США - этому банку принадлежит ФРС США. Рассказываю, опираясь на факты

Россия заморозила активы крупнейшего банка США - этому банку принадлежит ФРС США. Рассказываю, опираясь на факты

Есть очень интересные новости! Но чтобы у вас было понимание, о чём идёт речь, немного информационной справки.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная новость. Путин - молодец. Значит пришло время идти в этом направлении.
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1 час.
Владислав Владислав
Путин Владимир Владимирович - крайне прагматичный человек, взвешивающий каждый свой шаг. Значит пришло время бить по морде, по наглой наглоскунской морде.
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59 мин.
Владислав Владислав
Согласен с Вами.
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59 мин.

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