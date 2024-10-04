Как защитить свой бизнес от финансовых рисков в строительстве?

Организация занимающаяся строительным бизнесом, (с договорами от 10 млн.руб), проектными или инженерными работами, должна обладать доступом с СРО для законной и не подверженной риску деятельности на рынке Москвы и Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)