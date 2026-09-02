Политолог объяснила, зачем Мерцу понадобился «русский» дрон в Лейпциге

Мария Хорольская рассказала, как дрон в Лейпциге превратился в инструмент политики и зачем это понадобилось Мерцу.
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