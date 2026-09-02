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Царьград

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Политолог объяснила, зачем Мерцу понадобился «русский» дрон в Лейпциге

Политолог объяснила, зачем Мерцу понадобился «русский» дрон в Лейпциге

Мария Хорольская рассказала, как дрон в Лейпциге превратился в инструмент политики и зачем это понадобилось Мерцу.

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Влад Владимиров

Когда у подобных идиотов даже внешне его же голова  внешне, ну, очень там похожа на женский половой орган,
То и ждать от нее здравых мыслей не надо никогда. Интеллект у таких олухов, увы, очень сильно же подорван...