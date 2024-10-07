22 года Эмин посвятил работе в «Крокусе», но в 2022-м вышел из бизнеса, который создал его отец. По словам Агаларова, родитель резко отреагировал на решение, но на взаимоотношениях это никак не отразилось.
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