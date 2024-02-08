Историк Платошкин: В преддверие выборов президента в РФ, левые силы дематериализовались

Доктор исторических наук, а также лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин сообщил о том, что в преддверие президентских выборов в России, левое движение практически самоликвидировалось, поскольку фактически отказалось от участия в предвыборной компании.
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