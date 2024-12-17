Опубликован график техобслуживания газового оборудования на первый квартал 2025 года

Работы выполняются с временной приостановкой газоснабжения.«Рязаньгоргаз» опубликовал график планового техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах жилого фонда города Рязани на первый квартал 2025 года.
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