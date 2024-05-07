Саша Савельева вместе с сыном вернулась из Израиля в Россию

Певица Савельева перебралась в Москву Кирилл Сафонов остался в Израиле. Фото: соцсети Певица Саша Савельева забрала в Израиле сына Леона у своего супруга Кирилла Сафонова и окончательно вернулась в Россию.
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