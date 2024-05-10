10 малоизвестных фактов о человеческом осязании, которые удивят кого угодно

Осязать и обожать. Когда у человека есть проблемы с одним из его чувств, он идет к врачу. Так, если возникли проблемы с ушами, горлом или носом, то идут к отоларингологу, если со зрением — к офтальмологу.
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