💡 Симферополь частично остался без света Временно обесточены: 🔵улицы Селекционная, Данилова, Озёрная, Севастопольская, Курганная, Крымской Правды, Опытная, Балтийская, Бассейная, Береговая, Альминская, Дм.
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💡 Симферополь частично остался без света Временно обесточены: 🔵улицы Селекционная, Данилова, Озёрная, Севастопольская, Курганная, Крымской Правды, Опытная, Балтийская, Бассейная, Береговая, Альминская, Дм.