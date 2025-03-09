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МАГАТЭ поможет Узбекистану внедрить в хлопководство стандарты МАГАТЭ

МАГАТЭ поможет Узбекистану внедрить в хлопководство стандарты МАГАТЭ

Внедрение международных стандартов МАГАТЭ в хлопководстве Узбекистана обсудили на переговорах в Вене глава агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев и генеральный директором МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает 6 марта пресс-служба «Узатом».

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