Дмитриев назвал Британию "разъединенным королевством"

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Великобританию «разъединенным королевством» на фоне сообщений о возможных референдумах о независимости входящих в нее регионов.