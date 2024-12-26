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Семь человек и новорожденный пострадали в смертельном ДТП в Якутии

Семь человек и новорожденный пострадали в смертельном ДТП в Якутии

t.me/spasykt В Якутии вечером 25 декабря произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в региональном отделении службы спасения, иномарка врезалась в припаркованный грузовик и вылетела на встречку.

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