Семь человек и новорожденный пострадали в смертельном ДТП в Якутии

t.me/spasykt В Якутии вечером 25 декабря произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в региональном отделении службы спасения, иномарка врезалась в припаркованный грузовик и вылетела на встречку.
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