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ДумаТВ

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В ГД предложили учитывать ипотеку при оценке нуждаемости семей

В ГД предложили учитывать ипотеку при оценке нуждаемости семей

Платежи по ипотеке за единственное жилье необходимо учитывать при оценке нуждаемости семьи для назначения пособий.

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