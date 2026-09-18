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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Швентек: «Итоговый турнир – главная цель. Но если мы туда не попадем, это не станет концом света»

Франсиско Ройг рассказал о прогрессе Иги Швентек за последние несколько месяцев. «Мы приехали в Барселону и провели 15 очень интенсивных тренировок.

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