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Руслан Коцаба: Бегство от смерти: как спасти свою душу и тело от греха войны?

Руслан Коцаба: Бегство от смерти: как спасти свою душу и тело от греха войны?

Евангелие повелевает всем нам, христианам, что если вам грозит смерть – бегите! Это не просто инстинкт самосохранения: бегством от войны вы спасетесь от греха человекоубийства и сохраните себя для следующих поколений! Ибо стоит ли любить государство и власть, которая вас ненавидит и стремится утилизировать как кусок мяса?! Так что с Богом! Прячься от мобилизации, убегай за границу, где будешь в безопасности! Если же тебя силой привезли на фронт умирать за интересы бандитов-милитаристов, то отказывайся выполнять приказы командиров! Подчеркивай свое миролюбие и нежелание убивать других людей.

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