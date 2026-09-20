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Томпсон о восстановлении после операции на позвоночнике: «Не уверен в том, когда вернусь – пока я вообще не бью по мячу»

Экс-26-я ракетка мира Джордан Томпсон поделился тем, как восстанавливается после операции на позвоночнике, которую он перенес в мае.

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