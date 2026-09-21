Не научимся эффективно врать населению – выиграют Россия и «Альтернатива для Германии» – бывший немецкий спецслужбист

Немецкие спецслужбы должны бороться с неверием граждан в «русские диверсии» и в необходимость поддерживать Украину.
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