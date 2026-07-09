Банк России опубликовал официальные курсы валют на 10 июля 2026 года. Курс доллара снизися до 75,93 рубля, когда на 9 июля он составлял 76,4 рубля Курс евро составил 86,59 рубля, ранее он был 87,35 рубля.
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