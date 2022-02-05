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Минобороны Канады сообщило об отправке на Украину самолёта с вооружением и инструкторами

Минобороны Канады сообщило об отправке на Украину самолёта с вооружением и инструкторами

Минобороны Канады сообщило об отправке на Украину вооружения и инструкторов, которые обучат украинских военнослужащих работе с ним.

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