Кстати, о предателях...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Помню, как в какой-то очередной студии Максим Юсин задницу рвал на фашистский крест, когда кто-то из присутствоваших критиковал Францию и Макрона за какое-то высказывание или действие, направленное против России.
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