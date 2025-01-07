Русское чудо Ильхама Алиева: как великий и могучий работает на азербайджанцев

Наталия

В 1976 году была в Баку по работе. было нужно сделать некоторые важные измерения свойств разработанных новых материалов. Не удалось найти нужных приборов для измерений среди знакомых специалистов в России. На Всесоюзной научной конференции коллега из Баку предложил помощь. Поехали вместе с аспиранткой.Встретил в аэропорту, довез до гостиницы и приказал дверь в номер никому не открывать, даже в кафе без него не ходить, тем более, гулять по городу. Утром забирал из гостиницы, вез в университет, там мы могли зайти в кафе, работали на приборах, вечером -под охраной, в гостиницу. И так 5 дней. Город видели только из машины. Уже тогда было так!