Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русское чудо Ильхама Алиева: как великий и могучий работает на азербайджанцев

Русское чудо Ильхама Алиева: как великий и могучий работает на азербайджанцев

Из книги Е.В. Семёновой. НА ЭТНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ… (Геноцид русских в бывших республиках СССР). Азербайджан.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Азеры наглый народ ,их надо опасаться!
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10 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Гнать поганой метлой этих наглых уродов на их историческую родину!
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9 час.
Наталия
В 1976 году была в Баку по работе. было нужно сделать некоторые важные измерения свойств разработанных новых материалов. Не удалось найти нужных приборов для измерений среди знакомых специалистов в России. На Всесоюзной научной конференции коллега из Баку предложил помощь. Поехали вместе с аспиранткой.Встретил в аэропорту, довез до гостиницы и приказал дверь в номер никому не открывать, даже в кафе без него не ходить, тем более, гулять по городу. Утром забирал из гостиницы, вез в университет, там мы могли зайти в кафе, работали на приборах, вечером -под охраной, в гостиницу.  И так 5 дней. Город видели только из машины. Уже тогда было так!
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8 час.

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