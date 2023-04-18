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Жуман Жумабеков о травме уха: «Просил врачей замотать ухо и выпустить дальше»

Казахстанский боец Жуман Жумабеков проиграл свой последний бой из-за травмы уха. Жуман рассказал о травме и желании провести реванш с корейцем Кимом, в бою с которым он и получил эту травму: «Меня так воспитали – достойно вышел, достойно ушел.

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