Военное обозрение

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В Донецке разрешили иностранцам проходить службу в рядах ВВ МВД ДНР по контракту

В Донецке разрешили иностранцам проходить службу в рядах ВВ МВД ДНР по контракту

Граждане иностранных государств получили возможность заключения контрактов на службу в рядах внутренних войск (ВВ) МВД Донецкой Народной Республики, соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин.

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