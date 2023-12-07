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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников поблагодарил лауреатов премии «Во Благо» за помощь сибирякам

Андрей Травников поблагодарил лауреатов премии «Во Благо» за помощь сибирякам

Глава Новосибирской области Андрей Травников и председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева высказали слова благодарности тем, кто реализует проекты, направленные на помощь жителям нашего региона.

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