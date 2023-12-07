Андрей Травников поблагодарил лауреатов премии «Во Благо» за помощь сибирякам

Глава Новосибирской области Андрей Травников и председатель региональной Общественной палаты Галина Гриднева высказали слова благодарности тем, кто реализует проекты, направленные на помощь жителям нашего региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии