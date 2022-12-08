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Томпсон – 1-й игрок из Северной Америки с 5 шайбами в матче НХЛ в XXI веке. У европейцев – 5 пента-триков

Тейдж Томпсон – 1-й игрок из Северной Америки с 5 шайбами в матче НХЛ в XXI веке. 25-летний американец сделал пента-трик в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (9:4).

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