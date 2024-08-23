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Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»

Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»

ФКУ ИК-19 УФСИН по Волгоградской области на окраине города Суровикино - административного центра Суровикинского района в юго-западной части Волгоградской области.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вообще-то, для террористов должна быть одна мера наказания - повешение! Сверхдымократические штаты не постеснялись повесить Саддама, а наши дымократы стесняются!
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11 час.
Владимир Алтайцев
Сейчас  против  отмены  моратория  на смертную казнь только  бандиты  и враги России и её  народа.
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10 час.
Alex Nемо
Бата Кифах Мохамад отрезал, что &quot;переговоров с террористами быть не может&quot;: &quot;Непонятно, зачем эти переговоры с преступниками нужны вообще? Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того как эти бандиты убили и натворили сегодня? Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы&quot;. С диаспорами (ОПГ) нужно разбираться  по этому же принципу.
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2 час.

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