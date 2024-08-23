Захват и штурм ИК-19: «Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные»

Сейчас против отмены моратория на смертную казнь только бандиты и враги России и её народа.

Alex Nемо

Бата Кифах Мохамад отрезал, что "переговоров с террористами быть не может": "Непонятно, зачем эти переговоры с преступниками нужны вообще? Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того как эти бандиты убили и натворили сегодня? Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы". С диаспорами (ОПГ) нужно разбираться по этому же принципу.