«Ъ»: В РФ суд конфисковал холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины

В рамках закрытого заседания суд удовлетворил иск российской Генпрокуратуры, которая потребовала передать Федеральному агентству по управлению госимуществом (Росимущество) принадлежавший экстремистам с Украины холдинг заводов ВПК.
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