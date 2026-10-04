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Царьград

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"Ни в коем случае": Зеленский оценил призывы к компромиссу с Россией

"Ни в коем случае": Зеленский оценил призывы к компромиссу с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за призывы к переговорам с Россией.

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