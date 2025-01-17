WSJ: Билл Гейтс обсудил на ужине с Трампом ВИЧ и полиомиелит

Политика как она есть

Американский миллиардер, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс обсудил на ужине с будущим президентом США Дональдом Трампом проблемы здравоохранения, в частности были затронуты темы вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и полиомиелита.