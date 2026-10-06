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The Eurasia Daily news agency

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The French politician criticized Zelensky's statement about readiness for negotiations

The French politician criticized Zelensky's statement about readiness for negotiations

The statement of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, about his readiness for trilateral negotiations on the peaceful settlement of the armed conflict with Russia does not stand up to criticism.

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