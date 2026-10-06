The statement of the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, about his readiness for trilateral negotiations on the peaceful settlement of the armed conflict with Russia does not stand up to criticism.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым