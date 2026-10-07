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Сообщество выдающихся ученых и уникальный «университет будущего» в рамках Лихачевских научных чтений празднуют двойной юбилей

Сообщество выдающихся ученых и уникальный «университет будущего» в рамках Лихачевских научных чтений празднуют двойной юбилей

В этом году уникальному Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов исполняется 100 лет .

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